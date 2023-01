Gollini è già pazzo di Napoli: ecco la foto postata sui social con musica di Geolier

Pierluigi Gollini si è trasferito al Napoli alla Fiorentina, il portiere sarà il secondo di Alex Meret alla corte di Spalletti.

Chiamatelo effetto Napoli ma è quello che accade ai giocatori quando si trasferiscono nel capoluogo partenopeo. Eppure Gollini arrivava da un’altra splendida città come Firenze. Ma il fascino di Napoli, col mare ed il Vesuvio sullo sfondo rapisce l’anima ed il cuore.

È accaduto a Raspadori che più volte ha postato foto sui social dimostrando di apprezzare la città. È accaduto anche con Simeone, che da buon argentino è rimasto letteralmente rapito da Napoli e dai napoletani.

È accaduto anche con Pierluigi Gollini, che questa mattina sui social ha pubblicato la foto di una vista mozzafiato che si vede dalla sua abitazione. Come musica per la stories di instagram c’è la canzone del rapper napoletano Geolier ‘Give you my love’.