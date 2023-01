Pedullà: “Il Napoli ha inviato un messaggio chiaro a Traorè”

Calciomercato Napoli le ultime novità sui movimenti della società di De Laurentiis: interessa Adama Traorè del Wolverhampton.

Il Napoli continua a lavorare sul mercato di giugno. Cristiano Giuntoli sta seguendo diverse operazioni, anche se qualcuna può essere anticipata già a gennaio. Come ad esempio quella di Walid Cheddira, attaccante del Bari, società che è presieduta da Luigi De Laurentiis, figlio di Aurelio.

Per Gennaio il Napoli ha già piazzato i colpi Bereszynski e Gollini, che sono funzionali al progetto di Luciano Spalletti, mentre la pista Ounahi ha perso spessore in queste ore, ma non è chiusa.

Calciomercato Napoli: le ultime notizie su Traorè

A riferirlo è anche l’esperto di calciomercato di Sportitalia che fa sapere: “Il Napoli sta seguendo tre profili specifici: Vicario per la porta, Ounahi per il centrocampo e Traoré per l’attacco“. Per quanto riguarda Vicario si parla insistentemente di un addio di Meret, portiere che ha firmato un prolungamento solo per un anno.

Ounahi sarebbe invece un rinforzo a centrocampo, che Giuntoli ha messo nel mirino già da tempo. Ma uno degli obiettivi più interessanti per il Napoli è Traorè. Ecco quanto riferisce Pedullà: “Il Napoli ha fatto recapitare un messaggio al giocatore del Wolverhampton, se è interessato al progetto la società azzurra sarebbe più che lieta di accoglierlo. Al momento il giocatore ex Barcellona ha rifiutato la proposta di rinnovo presentata dalla società inglese e Traoré potrebbe arrivare in Serie A senza che la società di De Laurentiis versi nulla per acquistare il suo cartellino“.