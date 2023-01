Sky – Il Napoli pronto a chiudere un altro colpo di mercato

Il Napoli è pronto a chiudere un’altra operazione di mercato, comprando subito Walid Cheddira attaccante del Bari.

Il Napoli ha ufficializzato Pierluigi Gollini che è il secondo acquisto della campagna di mercato invernale, ad inizio mese era già arrivato Bartos Bereszynski dalla Sampdoria. Ma il club azzurro sembra non volersi fermare e pensa già al futuro.

La famiglia De Laurentiis sta pensando anche ad un acquisto in famiglia con obiettivo Cheddira. L’attaccante marocchino piace molto al club presieduto da Aurelio De Laurentiis, che ovviamente ha la strada spianata nel dialogo con il figlio Luigi, presidente del Bari.

Calciomercato Napoli: la situazione di Cheddira

“Dopo l’arrivo di Gollini c’è da capire se il Napoli proverà a chiudere subito anche l’operazione per Cheddira col Bari. Non è da escludere che l’affare si finalizzi ma col giocatore che resterà a Bari fino a giugno. Capiremo la situazione nelle prossime ore” fa sapere Gianluca Di Marzio giornalista esperto di calciomercato di Sky.

L’arrivo non è scontato perché Cheddira piace anche in Premier League e quindi il Bari fa anche una valutazione di tipo economico. In questo momento il Napoli è in vantaggio per l’attaccante marocchino che sta facendo benissimo nel campionato di Serie B.