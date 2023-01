Pistocchi zittisce gli juventini: messaggio al vetriolo sui social

Maurizio Pistocchi smentisce i tanti tifosi della Juve che parlano di giornalisti che vogliono influenzare l’opinione pubblica.

In questi giorni i tifosi della Juve stanno lanciando sui social una campagna per promuovere una disdetta per Sky e Dazn. Secondo il popolo bianconero i media non difendono la Juve, o quantomeno non sono super partes.

“I giornalisti vogliono influenzare l’opinione pubblica, a senso unico contro la Juventus. Nella foto il proprietario del più importante gruppo editoriale del paese, nonché tra i big spender del mercato italiano della pubblicità su radio tv e giornali” scrive Pistocchi sui social, mostrando la foto di John Elkann che controlla tantissimi media italiani.

Quali media controllano gli Elkann

Attraverso l’azienda controllata “Gedi News Network” (GNN) la famiglia Elkann fa stampare:

La Repubblica;

La Stampa;

Il Secolo XIX;

Il Mattino di Padova;

Il Piccolo;

La Provincia;

Gazzetta di Modena;

Il Venerdì;

la Nuova Ferrara;

Gazzetta di Mantova;

Messaggero veneto;

Con la società ‘Elemedia’ gestisce tre canali di comunicazione radio:

Radio Deejay;

Radio Capital;

Radio M20;

Canale Tv Deejay tv.

Ma ci sono anche riviste come:

L’Espresso;

National Geographic;

Limes.

Media on line: