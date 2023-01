“236 mila disdette Sky e DAZN”: Zaccone scopre la bufala dei tifosi juventini – FOTO

La bufala delle disdette Sky e DAZN dei tifosi della Juventus. Zaccone denuncia la FakeNews che sta circolando in rete riguardo alla protesta dei tifosi bianconeri.

La notizia che circola in rete riguardo ai tifosi della Juventus che starebbero effettuando in massa le disdette a Sky e DAZN come forma di protesta per la penalizzazione della squadra bianconera in classifica, purtroppo, è una fake news.

Maurizio Zaccone, giornalista e scrittore esperto di calcio, ha smascherato questa bufala e ha sottolineato che c’è grande delusione tra i tifosi della Juventus a causa di questa notizia falsa.

“Se provate a cercare “236000”su Facebook o su altri social, avrete una parziale misura del numero di boccaloni che credono a un fotogramma ritoccato malissimo. Ma soprattutto credono che Dazn e Sky forniscano i dati delle “richieste” di disdetta. Cresciuti a pane, Gazzetta e Tuttosport, si vede”.

Non solo, Zaccone ha sottolineato che molti utenti non capiscono che Sky e DAZN non forniscono i dati delle richieste di disdetta, e che non ci sarebbe alcuna possibilità di condizionare le decisioni dei giudici con queste disdette. Inoltre, c’è anche il rischio che Dazn e Sky possano chiedere danni alla Juventus per i diritti TV su campionati taroccati.

“Del resto sono gli stessi che hanno creduto alla storiella delle maglie di Ronaldo, ovvero che la vendita della casacca bianconera del portoghese avrebbe coperto l’intero costo dell’operazione. Mettiamo anche che facciano disdette in massa, voglio credere alla bufala. Ma mi chiedo: questi pensano veramente di condizionare in questo modo le decisioni dei giudici? E se invece Dazn e Sky fa causa di richiesta danni alla Juventus per aver pagato diritti TV su campionati taroccati?“.

Per questo motivo, è importante sempre verificare la veridicità delle notizie prima di condividerle sui social e di non cadere in queste bufale.