Geolier: ‘Io a Milano piango? State piangendo voi in classifica. Vi porto un fazzoletto’

Geolier alla Iene risponde alle critiche degli haters sul Napoli di Spalletti: “A Milano state piangendo vi porto un fazzoletto”.

Il mondo della musica italiana è in fermento e in mezzo a tutto ciò c’è un rapper napoletano che sta facendo parlare di sé: Geolier. Con la sua arte e la sua personalità, questo artista sta conquistando il pubblico e dimostrando di essere un vero e proprio dominatore del genere. Proprio come il Napoli che domina il campionato di Serie A con un vantaggio di 12 punti sul Milan e 13 sull’Inter.

Recentemente, Geolier è stato ospite del famoso programma televisivo “Le Iene” su Mediaset, dove ha avuto l’opportunità di mostrare il suo talento e la sua personalità al grande pubblico. Durante l’apparizione televisiva, il rapper ha tenuto un monologo che ha lasciato tutti senza parole, dimostrando una forte determinazione e una grande personalità.

Geolier ha risposto anche alle critiche degli haters, dimostrando di essere un vero e proprio leader nell’affrontare le problematiche. Come lui stesso ha dichiarato, “l’indifferenza è il male peggiore” in ogni aspetto della vita.

Pagherei per sentir cantare Geolier ‘Oh mia bela Madunina’.

“Neanche per un milione, per un miliardo”.

Geolier vieni a Milano che ti mandiamo un po’ a chiagnere (piangere, ndr).

“State piangendo voi, in classifica e dappertutto. Vi porto un bel fazzoletto per asciugare le lacrime”.

Queste sono solo alcune delle risposte iconiche che il rapper ha pronunciato durante il suo intervento televisivo, dimostrando ancora una volta il suo fortissimo attaccamento a Napoli.

Il successo di Geolier è stato rapido e meritato, grazie alla sua capacità di scrivere testi che parlano della realtà quotidiana e dei problemi della società, in modo onesto e autentico. La sua arte è una vera e propria dichiarazione d’amore per la sua città natale, Napoli, e per la sua cultura.

Geolier è un artista che non si limita a cantare, ma che si mette in gioco anche in altri ambiti, come la scrittura e la produzione. Con il suo ultimo album “Geolier”, ha conquistato il cuore dei fan e ha dimostrato di essere un artista completo e di grande talento.

Non c’è dubbio che Geolier sia una delle voci più importanti e influenti della scena musicale italiana attuale. Il suo successo è stato rapido e meritato, e siamo sicuri che continuerà a far parlare di sé per molti anni a venire.