Classifica senza errori arbitrali diciannovesima giornata: A Milano si sono rivisti i soliti capannelli nerazzurri

Classifica senza errori arbitrali diciannovesima giornata del campionato di serie A 2022 – 2023.

Non positiva la giornata arbitrale. Penalizzata la Juventus, vincono il Napoli e l’Empoli ma gli errori di Chiffi e Rapuano restano. Inspiegabile la repentina designazione di Di Bello al VAR di Bologna – Spezia (XX giornata) dopo la norma del vantaggio disattesa in Lazio – Milan al 54’ di una settimana prima. Per la stessa norma disattesa in Monza – Inter (XVII giornata), l’arbitro Sacchi non è stato ancora designato per una gara di calcio.

Salernitana – Napoli 0 – 2, Chiffi (Nasca).

Manca l’espulsione di Pirola al 78’. Il Fallo da ultimo difensore su Osimhen in chiara occasione da rete è evidente ma Chiffi estrae solo il cartellino giallo e Nasca si distrae al VAR.

Juventus – Atalanta 3 – 3, Marinelli (Massa).

Resta qualche piccolo dubbio sulla punizione che porta al 3 a 3 finale ma manca un clamoroso rigore ai bianconeri per la trattenuta di Palomino ai danni di Milik.

Inter – Empoli 0 – 1, Rapuano (Banti).

Dopo Sozza ecco Rapuano ma stavolta è impresa Empoli al Meazza. Incredibile quanto gli arbitri di Rocchi consentono alla squadra nerazzurra sul piano disciplinare, soprattutto a Barella. Insufficiente l’arbitraggio di Rapuano nonostante la giusta espulsione di Skriniar (doppia ammonizione). A Milano si sono rivisti i soliti capannelli nerazzurri ad ogni fischio avverso.

Tante sono state le rincorse all’arbitro e le veementi proteste di Barella che inspiegabilmente e ripetutamente graziato (era accaduto anche con Sozza in Inter – Napoli) è ammonito solo al 68’, dopo un duro fallo su Parisi ed un’altra scarica di proteste. Mancano i cartellini gialli anche per Darmian e Lautaro ma manca soprattutto un calcio di rigore ai toscani al 12’. L’intervento a gamba alta di Mkhitaryan che colpisce alla testa Caputo non conosce alternative diverse al calcio di rigore. Non si spiega il mancato intervento di Banti al VAR.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 2022 – 2023 DICIANNOVESIMA GIORNATA

CLASSIFICA REALE CLASSIFICA SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Napoli 50 Napoli 50 Milan 38 Lazio 37 Inter 37 Roma 34 -3 Lazio 37 Inter 33 -4 Roma 37 Udinese 32 +4 Atalanta 35 Atalanta 30 -5 Udinese 28 Milan 29 -9 Torino 26 Fiorentina 28 +5 Empoli 25 Torino 24 -2 Bologna 23 Empoli 23 -2 Fiorentina 23 Lecce 23 +3 Juventus* 23 Bologna 22 -1 Monza 22 Monza 21 -1 Lecce 20 Juventus* 19 -4 Salernitana 18 Salernitana 19 +1 Spezia 18 Sassuolo 19 +2 Sassuolo 17 Spezia 18 Verona 12 Verona 13 +1 Sampdoria 9 Sampdoria 12 +3 Cremonese 8 Cremonese 8

*15 punti di penalizzazione

