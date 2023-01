Da Roma: “Mourinho vuole rovinare i piani scudetto del Napoli”

Roma-Napoli: i giallorossi vogliono espugnare il Maradona. Mourinho vuole rovinare i piani dei partenopei per lo scudetto.

La sfida tra Napoli e Roma al Maradona di domenica sera è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di calcio e una occasione importante per gli azzurri di continuare la loro serie di risultati utili consecutivi. Il tecnico Josè Mourinho vuole dimostrare il suo valore contro una delle squadre più forti d’Europa in questo momento.

Come riportato dal portale giallorosso ‘LaRoma24’, i romanisti si sentono fiduciosi e sperano di poter ottenere un risultato positivo contro il Napoli, nonostante la loro posizione in classifica e la forza della squadra azzurra.

“Da sfida impossibile a gara da giocare senza timori. Il match di domenica sera in casa del Napoli ha assunto significati completamente diversi, quasi opposti, rispetto a quelli ipotizzati soltanto un mese fa. La corazzata di Spalletti, nonostante i 50 punti in un girone, ora spaventa meno. Questo grazie ad una classifica che fa tornare il sorriso, e a un 2023 cominciato in maniera pressoché perfetta con le quattro vittorie (tutte senza subire gol) e il pari in rimonta di San Siro, che hanno restituito certezze e fiducia al gruppo”.

LaRoma24 aggiunge: “Il big match di domenica rappresenta una grande opportunità per Mourinho di dare continuità a quanto fatto nelle ultime settimane e di dare un segnale concreto alle contendenti per un posto in Champions (tra cui il Milan). Il calendario, dopo Napoli, appare in discesa, con i quarti di Coppa Italia a inizio febbraio e il ritorno dell’Europa League, ma non c’è da sottovalutare nessun impegno. Un cammino lungo e ancora ricco di insidie, ma che ora va affrontato con uno spirito e una convinzione nei propri mezzi diversa rispetto a quella del finale di prima parte di stagione”.

La sfida tra Napoli e Roma al Maradona di domenica sera promette di essere un evento emozionante e ricco di colpi di scena. Entrambe le squadre daranno il massimo per ottenere i punti e continuare la loro corsa verso il traguardo. Siamo curiosi di sapere cosa ne pensi tu. Quali sono le tue Condividi la tua opinione sui nostri canali social!