Zaniolo niente Napoli-Roma: la decisione di Mourinho

Nicolò Zaniolo non giocherà Napoli-Roma, Josè Mourinho non lo convocherà per la trasferta allo stadio Maradona.

A Roma il caso Zaniolo è esploso oramai da tempo, il giocatore ha deciso di non partecipare alla sfida con lo Spezia e c’è ancora un muro contro muro con la società giallorossa. Zaniolo sta regolarmente prendendo parte agli allenamenti, ma questo non lo inserisce nella lista dei possibili convocati per la trasferta di Napoli.

Il giocatore oramai ha deciso che vuole andare via già durante il mese di gennaio. Zaniolo ha un contratto in scadenza nel 2024 e vuole anticipare la sua cessione. Non è della stessa idea la società che valuta il cartellino del giocatore circa 25/30 milioni di euro.

Napoli-Roma senza Zaniolo

Zaniolo vorrebbe andare al Milan, ma al momento non ci sono i presupposti affinché la trattativa vada a buon fine. Paolo Maldini dopo Lazio-Milan 4-0, ha detto: “Non vi aspettate colpi in stile squadre di Premier League, non ci saranno. Noi siamo ancora in lotta Champions ed al secondo posto in classifica da soli. Non ci muoveremo dai nostri parametri“.

L’indicazione del direttore dell’area tecnica del Milan è stata chiara, non ci saranno grandi investimenti. Quindi non se ne parla di acquistare il cartellino del giocatore giallorosso.

Intanto per Zaniolo è rottura totale con la Roma e non giocherà nemmeno col Napoli. Dalla Capitale filtrano notizie di Mourinho che oramai ha preso una decisione, il giocatore resterà fuori dalla squadra che andrà in trasferta nel capoluogo campano.