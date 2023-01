Gollini nuovo giocatore del Napoli: è ufficiale. Il tweet di De Laurentiis

Pierluigi Gollini è un nuovo giocatore del Napoli, il portiere arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Atalanta.

Il Napoli blinda la porta e saluta Salvatore Sirigu, prendendo allo stesso tempo Pierluigi Gollini. Il portiere di proprietà dell’Atalanta ha deciso di trasferirsi in prestito con diritto di riscatto, fissato a 8 milioni di euro al Napoli.

Oggi è arrivato anche il tweet di Aurelio De Laurentiis per annunciare Pierluigi Gollini come nuovo giocatore del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha scritto “Benvenuto Pierluigi”.

Il portiere sarà il secondo dietro a Meret che sta disputando una grande stagione e quindi ha il posto da titolare praticamente assicurato. Ma il Napoli ha voluto prendere Gollini per una questione di condizione fisica. Sirigu, che dal punto di vista tecnico non si discute, troppo spesso era stato infortunato, non rientrando nemmeno nella lista dei convocati.

Spalletti non si può permettere di avere nessuna incertezza, anche perché è primo in classifica e bisogna stare attenti ad ogni dettaglio per evitare che la situazione, ora ben salda, possa complicarsi. Gollini in mattinata ha svolto le visite mediche e dopo ha firmato il contratto con il Napoli. A questo punto il portiere ex Fiorentina può anche rientrare tra i convocati per Napoli-Roma.

Sirigu, invece, si trasferisce alla Fiorentina. Il portiere è rimasto a Napoli per sei mesi, ora proverà a contendere il posto a Terracciano in maglia viola.