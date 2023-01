Napoli-Roma designato Orsato, quarto uomo Rapuano: Scatta il campanello d’allarme

Orsato dirigerà Napoli-Roma, quarto uomo Rapuano. Le designazioni di Rocchi fanno scattare l’allarme rosso per la squadra partenopea.

Il big match della 20esima giornata di Serie A tra Napoli e Roma, in programma domenica sera allo stadio Maradona, sarà diretto dall’arbitro Daniele Orsato di Schio. Gli assistenti saranno Tegoni e Baccini, mentre al Var ci sarà Di Paolo assistito da Maggioni. Il quarto uomo sarà Rapuano, reduce dai disastri arbitrali di Inter-Empoli.

Il Napoli, che inaugura il girone di ritorno, potrà contare sul supporto della piazza, con lo stadio di Fuorigrotta già prossimo al sold out. Tuttavia, c’è una notizia preoccupante per i partenopei: la designazione di Orsato.

L’ultimo precedente di Orsato con il Napoli risale al marzo 2022, quando il Milan vinse al Maradona con un gol di Olivier Giroud e Orsato, in coppia con Valeri, penalizzò il Napoli nella corsa per lo scudetto negando un calcio di rigore a Osimhen sul punteggio di 0-0.

Orsato è stato anche l’arbitro che negò al Napoli lo scudetto e quello della famosa partita Inter-Juventus 2017-2018, con gli audio spariti che ancora sollevano molte domande.

La designazione di Orsato come arbitro di Napoli-Roma rappresenta una preoccupazione per i partenopei, poiché in passato Orsato ha dimostrato di essere poco favorevole al Napoli e di aver preso decisioni che hanno penalizzato la squadra azzurra.