Tomori prende solo Osimhen: Orsato e Valeri, accoppiata perfetta

Il rigore su Osimhen per fallo di Tomori sembra netto. Il difensore del Milan prende solo la gamba. Orsato non fischia, il Var Valeri non interviene.

#NapoliMilan, nel primo tempo chiesto il rigore anche dalla squadra di #Spalletti (📸 DAZN): #Tomori interviene su #Osimhen con la gamba destra, c'è un tocco sul piede del nigeriano ma anche qui l'entità sembra troppo debole per il metro usato da #Orsato. 👉 Scontenti tutti. pic.twitter.com/2TNy22KORc — Errori Arbitrali (@erroriarbitrali) March 6, 2022

La coppia perfetta Orsato-Valeri ritorna a colpire ai danni del Napoli. Dopo la mancata espulsione di Pjanic nel 2018, che spalancò le porte allo scudetto dell’ Juventus, i due arbitri sono tornati a danneggiare il Napoli. La designazione di Orsato e Valeri per Napoli-Milan aveva fatto temere tutti, alla fine i due hanno fatto di nuovo danni.

Il fallo di Tomori su Osimhen è netto. Il giocatore nigeriano lo supera di netto in velocità. Il difensore del Milan affonda il colpo e prende la gamba, Orsato non concede il rigore ad Osimhen, il Var Valeri non interviene. Secondo Marelli la decisione è giusta, perché poco prima Orsato non aveva concesso un rigore su Bennacer. Peccato che in quel caso Koulibaly si fermi completamente per non colpire l’avversario, mentre Tomori colpisce con intenzione Osimhen.