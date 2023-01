Ferlaino: “Mai difenderò la Juventus”, parole al vetriolo sulla penalizzazione – VIDEO

Corrado Ferlaino parla della Juventus e della penalizzazione di 15 punti che dà un ottimo vantaggio al Napoli primo in classifica.

Va ricordato che la Juventus già prima della penalizzazione aveva già 10 punti di distacco dal Napoli. Questo anche grazie al dominio totale avuto dagli azzurri durante Napoli-Juventus 5-1. “La penalizzazione di 15 punti penso sia un bene, perché così un’avversaria del Napoli ha 15 punti in meno e così non ne parliamo più” dice Corrado Ferlaino ex presidente della SSCN, con cui ha vinto due scudetti ai tempi di Diego Armando Maradona.

Ferlaino la Juventus e le plusvalenze

Ma Ferlaino intervistato da SportItalia con Manuel Parlato, ci va giù duro e dice: “Certamente non difenderò mai la Juventus, si figuri. Io non amo i piemontesi anche per ragioni storiche“. Poi il giornalista lo incalza e gli chiede: “Lei ha vissuto l’epoca di Gianni Agnelli, cosa ne pensa di Andrea? Lei è cattivo a chiedermi cosa penso di Andrea Agnelli. Meglio non rispondere“.

Ferlaino sulla penalizzazione della Juventus ha anche aggiunto: “Sicuramente anche altre squadre avranno aggiustato i bilanci con le plusvalenze” ma al momento ci sono solo i bianconeri coinvolti, anche se si parla di almeno altre 5 squadre di Serie A che possono essere tirate in ballo. Non è un caso che il New Tork Times parla di una possibile paralizzazione della Serie A, visto che ci sono altre squadre che possono rientrare nell’indagine.