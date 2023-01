“Juventus in attesa delle motivazioni. Rivelazioni sui rapporti “partnership” con 5 club di Serie A”

La Juventus è stata penalizzata dalla corte federale, ma nell’indagine Figc ci sono anche: Sampdoria, Empoli, Udinese, Atalanta e Sassuolo.

Al momento la Juventus attende le motivazioni della corte federale che ha inflitto la penalizzazione in classifica ai bianconeri. A quel punto gli avvocati avranno 30 giorni per presentare ricorso al Collegio di garanzia del Coni, che è già stato annunciato.

Ma nelle motivazioni bisognerà capire anche la posizione degli altri club che hanno avuto rapporti in partnenership con la la società bianconera.

Attualmente, non ci sono deferimenti o processi sportivi fissati. Il comunicato del 22 dicembre ha solo dichiarato che “la procura federale si è attivata nell’ambito di un nuovo procedimento disciplinare sportivo, nei confronti della società Juventus e di altre società professionistiche per ulteriori e nuove condotte disciplinarmente rilevanti rispetto a quelle per le quali ha già esercitato l’azione disciplinare”.

Secondo La Gazzetta dello Sport, la procura della repubblica di Torino ha inviato documenti alla Federcalcio che riguardano cinque squadre: Sampdoria, Empoli, Udinese, Atalanta e Sassuolo. Inoltre, ci sono anche altri club con rapporti più discontinui: Grosseto, Parma, Pisa, Monza, Cosenza, Pescara, Lugano, Basilea.

I pm hanno scritto che i rapporti di partnership “oltre a porre in pericolo la lealtà della competizione sportiva” mettono in evidenza “opacità” e “condizioni di favore” per alcuni club. Sono state citate diverse intercettazioni, tra cui quella di Fabio Paratici con un dirigente del Pisa sul possibile acquisto di Lorenzo Lucca. Altri casi menzionati riguardano l’acquisto del giocatore turco Demiral e l’ingaggio di Manuel Locatelli dal Sassuolo alla Juventus.