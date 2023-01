Ziliani: “Juve calciatori squalificati per un mese, colpiti anche Sarri e Dybala”

ZILIANI AVVISA : JUVE, CALCIATORI SQUALIFICATI PER UN MESE

“Tutti squalificati. Per almeno un mese. In questo campionato. Forse già a breve. E sì, lo so, non è una notizia di poco conto. I media italiani tremano al pensiero di darla, ma forse è il caso di non fare gli schizzinosi: almeno si evitano svenimenti come per il -15. Nei prospetti ci sono i nomi dei 23 tesserati della Juventus 2019-20 (Sarri compreso) e dei 17 del 2020-21 che aderirono alla proposta di finta rinuncia di alcuni stipendi per permettere alla Juventus di far sparire grosse perdite a bilancio. Un’operazione gravemente illecita, siglata per tutti dal presidente Agnelli e dal capitano Chiellini, portata avanti al di fuori dell’ambito federale con scritture private controfirmate da agenti, nascoste in studi legali e notarili e ritrovate però dagli inquirenti”.

“I tesserati che pattuiscono (ebbene sì, basta pattuire) compensi al di fuori dell’ambito federale incorrono nella squalifica di almeno un mese. Il club riceve un’ammenda da uno a tre volte l’ammontare della cifra in oggetto (la sola carta Ronaldo vale 19,6 milioni). Poiché si parla di tariffario, queste sanzioni scatteranno in automatico. Ciò significa che fra un mese, o forse prima, tutti i giocatori (più Sarri) ancora in attività verranno fermati per un mese: compresi Dybala, Demiral, Kulusevski, Bentancur ecc”.

“In quanto all’ammenda che si abbatterà sui conti già disastrati della Juventus, sarà di decine di milioni anche nel caso i giudici la irrorino al minimo del possibile (da 1 a 3 volte l’ammontare delle somme indebitamente pattuite). Parliamo, ripeto, di un tariffario”.

“L’art. 31 prevede anche sanzioni estreme in caso di illeciti di particolare gravità: dalla retrocessione in B alla perdita di un titolo (la Juventus di Sarri ad es. vinse quello scudetto), ma quel che oggi mi preme dire è: attenzione, aprite gli ombrelli, piovono squalifiche!”.

LA FOTO CHE INCASTRA LA JUVENTUS

Ziliani ha poi pubblicato la foto del documento che incastrerebbe i calciatori della Juventus