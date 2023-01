Chirico: “Napoli, senza Juve il tuo scudetto non vale niente. Chinè ha deciso di vederci chiaro sul caso Osimhen”

Marcello Chirico, giornalista e tifoso della Juve, contesta il campionato del Napoli e tenta di trascinare gli azzurri nel caso plusvalenze.

Il Napoli sta facendo parlare di sé in questa stagione di serie A! In testa alla classifica con 50 punti, gli azzurri stanno dimostrando di essere la squadra più forte e competitiva del campionato. Tuttavia, c’è chi mette in dubbio la validità del loro possibile trionfo. Marcello Chirico, un giornalista juventino, ha criticato il campionato del Napoli e ha chiesto al procuratore Chinè di indagare anche sulla squadra di Aurelio De Laurentis per il caso delle plusvalenze.

CHIRICO ATTACCA IL NAPOLI E DIFENDE LA JUVE

Chirico sostiene che gran parte della Penisola è in festa per i 15 punti di penalizzazione inflitti dalla Corte di Giustizia federale alla Juventus. Per molti tifosi, questa è stata una vittoria dopo quella di Calciopoli. Tuttavia, Chirico sottolinea che se il Napoli dovesse conquistare lo scudetto, lo avrà fatto senza contenderselo con la Juventus, una delle principali e possibili avversarie.

“Un tricolore atteso dai tempi di Maradona, che se il Napoli riuscirà a conquistare dopo 40 anni lo avrà fatto senza contenderselo con la nemica per eccellenza, la Juventus appunto“.

Chirico aggiunge che la Juventus è stata privata dalla Corte federale di qualsiasi possibile velleità di competere per il titolo, e che il Napoli lo scudetto se lo sta strameritando, ma un conto è vincerlo per manifesta superiorità sul campo, come dimostrato dal recente 5-1, un altro con uno dei principali e possibili avversari tolto di mezzo da una sentenza, per altro parecchio discutibile.

Chirico sottolinea inoltre che era stato lo stesso Spalletti a ritenere la Juventus ancora in corsa, se non addirittura il competitor più pericoloso “perché (disse) non c’è quarto posto che tenga per un club come la Juventus”. Quindi, nonostante il cappotto inflittole al Maradona e i 10 punti di distacco, pure lui continuava a non considerare ancora morta la Juventus, essendoci da giocare un intero girone di ritorno.

CHIRICO E IL CASO OSIMHEN

Chirico ha poi invitato il procuratore Chiné a vederci chiaro anche sulla vicenda riguardante l’acquisto di Osimhen da parte del Napoli, sulla quale sta indagando da tempo pure la procura locale, insieme ad altre operazioni contabili per le quali viene ipotizzato dai magistrati il reato di false comunicazioni in bilancio da parte dei vertici del club campano.

“Se davvero la procura federale deciderà di scoperchiare il vaso di Pandora, potrebbero esserci sorprese e la classifica del campionato di Serie A shakerata per bene. Quindi, halma!”.

Le parole di Chirico sono state duramente criticate da molti, anche tra i tifosi juventini, che ritengono che la Juventus sia stata trattata ingiustamente e che il Napoli stia dimostrando di essere una squadra forte e competitiva che si sta guadagnando il possibile tricolore con le proprie forze sul campo. Inoltre, molti sottolineano che il Napoli ha dimostrato di essere una squadra che ha saputo superare diverse difficoltà e ostacoli, e che quindi non ha bisogno di alcun aiuto per vincere il campionato.

I COMMENTI DEI TIFOSI ALLE PAROLE DI CHIRICO

Ecco alcuni commenti che si possono leggere sul web:

“Torniamo con i piedi sulla terra, intanto il Napoli vincerà lo scudetto, a meno di un suicidio calcistico, perché quest’anno é il più forte senza alcun dubbio! E non era certo questa Juve che è stata presa a pallonate a Napoli a poterlo impensierire. Sulla penalizzazione, sarei più preoccupato, che non è ancora finita e poi basta fare le vittime! Nessuno credo abbia penalizzato la Juve per antipatia, la realtà è che ci sono molti tipi di doping e i bianconeri hanno fatto quello finanziario truccando i conti per poter comprare giocatori che non potevano permettersi. Semmai le colpe le dobbiamo cercare nella nostra dirigenza e nell’arroganza di un presidente che pensava che i “campioni” dovessero farsi un campionato a parte dove spartirsi i denari e che squadre come l’Atalanta in Champions non ci dovessero stare“.

“Lo scudetto il Napoli lo vinceva anche col -15 “.

“Nemmeno lo juventino più ottimista avrebbe pensato di poter competere con il Napoli. Con questo Napoli, che già sul campo ha fatto capire chi è piú forte”.