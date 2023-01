Pistocchi: “Per la Lega Serie A la Juve è ancora terza in classifica…” – FOTO

La Lega di Serie A non ha ancora cambiato la classifica sul proprio sito ufficiale: la Juve resta ancora al terzo posto.

La sentenza della corte federale è arrivata oramai già venerdì sera, ma ad oggi sul sito ufficiale della Lega di Serie A la classifica della Juve resta immutata. Una vicenda che oramai è rimbalzata sui social già da qualche giorno, ma che continua ad essere di tendenza, poiché non si capisce il motivo per cui non sia aggiornata la classifica, con i 15 punti di penalizzazione alla Juve.

Ma in questa anomalia, ce n’è anche un’altra. Sabato 21 gennaio è cominciata la 19sima giornata di Serie A e dopo le partite Verona-Lecce, Salernitana-Napoli e Fiorentina-Roma la classifica presente sul portale della Lega è stata regolarmente aggiornata. Dunque sono stati inseriti i tre punti al Verona, tre al Napoli e tre al Torino.

Lega Serie A: l’anomalia della classifica della Juve

Dunque non è che manchi tecnicamente chi aggiorna quella specifica pagina sul sito internet, semplicemente non è stato fatto. Sulla questione è intervenuto anche Maurizio Pistocchi che ha scritto: “Sono ormai trascorse 48h dalla sentenza della Corte Federale di Appello ma la classifica della Serie A sul sito ufficiale della Lega di Sere A vede ancora la Juventus al terzo posto in clssifica con 37 punti. Buon sonno“.

Per quale motivo non ci sia stato ancora l’aggiornamento resta un mistero, anche perché nessuna comunicazione è stata fatta. L’unica scappatoia potrebbe essere quella del mancato invio da parte del tribunale sportivo di una comunicazione ufficiale, ad un altro organo istituzionale. Resta il fatto che la Juve attualmente ha 22 punti in classifica e questa sentenza potrà ribaltarla solo il Collegio di garanzia del Coni, a cui la società bianconera si rivolgerà facendo ricorso.