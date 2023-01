Auremma: “Il Napoli vittima di accuse ridicole, ecco perché non può essere penalizzato” VIDEO

Il Napoli innocente dalle accuse di plusvalenze: Raffaele Auriemma svela i retroscena e difende il club di De Laurentiis.

Il Napoli sta attualmente dominando il campionato di Serie A, con 50 punti e una serie di vittorie impressionanti. Nonostante il successo sul campo, alcuni media italiani stanno cercando di affossare il club, invocando la riapertura del processo per le presunte operazioni illecite di plusvalenze. Ma il giornalista Raffaele Auriemma in un video pubblicato su YouTube, svela la verità dietro queste accuse infondate e difende la squadra partenopea.

Auriemma ha spiegato che il Napoli non ha commesso alcun illecito e che le accuse di plusvalenze sono prive di fondamento, e sottolinea come il club di De Laurentiis abbia sempre operato in modo trasparente.

“Il simbolo degli azzurri è Osimhen, capocannoniere in serie A e terzo miglior bomber d’Europa dopo Haaland e Kane. Il suo valore oggi è raddoppiato rispetto ai 70 milioni investiti da De Laurentiis per acquistarlo. E qualcuno ha pure l’ardire di voler trascinare il club nell’affaire plusvalenze. Ricordate Zaniolo? fu ceduto giovanissimo dall’Inter alla Roma per 5 milioni, come i giovani ceduti dal Napoli al Lille”

Il giornalista tuona contro il calcio italiano e la stampa nazionale che nonostante le prove schiaccianti difendono la Juventus e invece di cercare la verità vogliono buttare nel calderone anche il Napoli. la Juventus, che è stata recentemente penalizzata per le stesse accuse.

Il club partenopeo è innocente e merita di essere trattato con giustizia e equità. Non lasciatevi ingannare dalle false notizie dei media nazionali. Restate su napolipiu.com per essere costantemente aggiornati sulla vicenda.