Gianluca Di Marzio ricorda papà Gianni: “Era matto per un calciatore del Napoli, ma avrebbe amato anche Kvaratskhelia”

Gianluca Di Marzio ricorda papà Gianni: “Era ‘impazzito’ per un calciatore del Napoli, ma avrebbe amato anche Kvaratskhelia”.

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha rilasciato un’intervista a TMW Radio per ricordare suo padre Gianni, scomparso un anno fa. Di Marzio ha condiviso alcuni aneddoti su suo padre, sottolineando la sua passione per il calcio e la sua generosità verso gli altri. Ha anche rivelato che suo padre era “impazzito” per il giocatore del Napoli, Victor Osimhen, ma avrebbe apprezzato tantissimo anche Kvaratskhelia.

“La generosità mi avvicina molto a lui ed essere disponibile nei confronti degli altri, oltre alla passione per il calcio. Mio figlio ama il calcio, vive di questo sport proprio come il nonno. Credo sia una questione di dna. Mi è mancato molto per commentare tutte le notizie che succedevano nel mondo del calcio, oltre che nella vita.

“Papà era matto per Osimhen, vederlo ancora più protagonista sarebbe stato bello per lui. Ma sono sicuro che gli sarebbe piaciuto tantissimo anche Kvaratskhelia“.

Di Marzio ha inoltre discusso della situazione di Nicolò Zaniolo alla Roma, sottolineando che si tratta di una “presa di coscienza” e non di una rottura tra il giocatore e la squadra.

“Non è una rottura, ma una presa di coscienza di una difficoltà nello stare bene insieme, c’è un feeling che si è interrotto tra Roma e giocatore. Non hanno litigato, si sta trovando un’altra soluzione”.