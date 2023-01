Osimhen media gol pazzesca: in Europa solo due bomber fanno meglio di lui. Le super pagelle

Victor Osimhen media gol da urlo: in Salernitana-Napoli ha siglato il suo gol numero 13 in Serie A: le pagelle dei quotidiani lo esaltano.

Osimhen è un bomber senza freni oramai: capocannoniere della Serie A continua a segnare con una media gol incredibile. In quindici partite giocate ha siglato 13 reti, ma ha fornito anche 4 assist, diventando praticamente sempre decisivo, ad ogni match disputato. La media gol esatta di Osimhen è di 1 gol ogni 96 minuti.

Il nigeriano nel match Salernitana-Napoli ha segnato anche il suo gol numero 50 nei top campionati europei ed il 14simo nella stagione 2022/23, visto che ha messo a segno anche 1 gol in Champions League. Ma va ricordato he Osimhen è stato fuori per 6 partite a causa di un infortunio e che ha saltato gran parte della fase a gironi della Champions.

Media gol Osimhen: sul podio europeo

Attualmente ci sono solo due attaccanti che hanno fatto meglio del nigeriano del Napoli. Prendendo in considerazione i top campioni in Europa c’è ovviamente al primo posto Haaland del Manchester City con 22 reti ed oramai in un’altra dimensione. Al secondo posto c’è Kean del Tottenham con 15 gol, sul terzo gradino del podio c’è proprio Osimhen con 13 gol.

Le pagelle di Osimhen

Ecco i voti di Osimhen dopo Salernitana-Napoli

Corriere dello Sport 7 – Un cannibale che vuol dare la sensazione di essere umano: tredicesimo gol in campionato, in una gara nella quale fa tutto, crea e va a difendere. Decisivo, determinante, devastante persino quando non esagera.

Tuttosport 7 – Conferma di attraversare un momento epocale nonostante questa, a spazi chiusi, non sia la partita ideale per lui. Ma lui ha la chiave per aprire le difese.

Gazzetta 7 – Ancora un’altra volta prova da leader e trascinatore. Quando la palla gira lenta nella trequarti lu comunque fa a sportellate e si crea le occasioni. Sino al gol da grande

opportunista. E ne sfiora almeno altri due. Il Mattino 7,5 – Uno strapotere fisico e tecnico. Sembra Al Capone degli anni 20, il nemico pubblico numero uno. Spietato sul 2-0. Gyomber si fa male subito e Lovato pensa che sia una

Il percussionista della band. Puoi non notarlo per un po', poi l'assolo che ti rovescia sulla sedia. E sono 13.

Le pagelle di Osimhen dopo Salernitana-Napoli raccontano di uno strapotere fisico dell’attaccante azzurro. Di una voglia matta di lottare su ogni pallone e di una crescita tecnica che lo mette anche al servizio della squadra.