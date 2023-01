Kvaratskhelia, ha stabilito un record clamoroso in Europa

Kvaratskhelia, ha stabilito un record grande in Europa, il georgiano del Napoli ha visto aumentare il suo valore economico in soli sei mesi.

Il Napoli sta vivendo un momento di grande successo con uno dei suoi giocatori, Kvaratskhelia, che ha stabilito un record clamoroso in Europa. Il suo valore economico è aumentato esponenzialmente in soli sei mesi, passando da 10 milioni di euro a 60 milioni di euro. Secondo Transfermarkt, nessun giocatore in Europa ha avuto una crescita simile. Dietro il gerogiano del Napoli, ci sono tutti, anche – tra gli altri – Gvardiol del Lipsia (da 35 a 75 milioni) che si è fatto notare al Mondiale, oppure Antony dello United e lo stesso Fernandez, campione del mondo con la sua Argentina.

Beffa Juve per Kvaratskhelia

Kvaratskhelia è stato una spina nel fianco per molti avversari, dimostrando il suo valore sia in campionato che in Champions League. Con i suoi 21 anni, il Napoli si aspetta che continuerà a crescere e migliorare nei prossimi mesi.

Il georgiano ha dimostrato di essere un vero e proprio talento del calcio, contribuendo alla vittoria contro la Juventus con un gol, due assist e molte giocate straordinarie. La Juventus, aveva scartato l’opportunità di acquistarlo l’anno scorso perché riteneva il prezzo di 20 milioni troppo alto. Il club bianconero è finito nel mirino del Rubin Kazan. L’ex club di Kvara non si è fatto nessun problema ad infierire, con un video sul suo account ufficiale di Tik Tok in cui dice che la Juve nel 2021 aveva scartato Kvaratskhelia giudicando troppi 20 milioni per il georgiano. Un anno dopo invece, il colpaccio lo ha messo a segno il ds Giuntoli e anche la Juve ne ha fatto le spese. Oggi, il Napoli non ha alcuna intenzione di privarsene perché lo considera incedibile.

Kvaratskhelia, la nuova star del calcio italiano

Kvaratskhelia ha contribuito in maniera significativa alla squadra, accumulando un totale di 7 gol e 10 assist in campionato, 2 gol in Champions League, diversi rigori procurati e tante ammonizioni che gli avversari sono stati costretti a rimediare per fermarlo. Queste prestazioni gli hanno permesso di essere elogiato dal New York Times insieme a Osimhen.

Kvaratskhelia è diventato una vera e propria star del calcio italiano, imprendibile per gli avversari e sempre più apprezzato dai tifosi del Napoli. Con queste statistiche così impressionanti, il suo contributo alla squadra è stato fondamentale. Inoltre, ha dimostrato di essere una forza della natura sul campo, spesso costringendo gli avversari a commettere falli per fermarlo.

Il Napoli e il grande affare Kvaratskhelia

Il Napoli ha fatto un vero e proprio affare acquistando Kvaratskhelia per solo 10 milioni di euro e oggi il suo valore è aumentato a 60 milioni di euro. Il futuro del georgiano è ancora molto roseo per questo giovane talento del calcio. Il Napoli può essere orgoglioso di avere un giocatore così talentuoso nella propria squadra e i tifosi possono aspettarsi grandi cose da lui nei prossimi mesi.