Rubin Kazan sbeffeggia la Juve: “Venti milioni per Kvaratkskhelia erano troppi…” – VIDEO

Il Rubin Kazan prende in giro a Juve sui social con un post in cui scrive: “Venti milioni per Kvaratskhelia erano troppi”.

Kvaratskhelia era finito nel mirino della Juventus già nel 2021, ma la società bianconera decise di non concludere l’acquisto. Evidentemente non riteneva il giocatore georgiano all’altezza del proprio blasone. Ma anche perché il Rubin Kazan, che in quel momento era proprietario del cartellino di Kvaratskhelia aveva chiesto 20 milioni di euro per cedere il giovane talento. Praticamente meno di un anno di stipendio di Cristiano Ronaldo.

Rubin Kazan: sui social prende in giro la Juve per Kvaratskhelia

Nonostante ciò, Kvaratskhelia ha continuato a giocare bene e il suo talento non è passato inosservato. La sua prestazione eccezionale di venerdì scorso al Maradona ha fatto sì che il Rubin Kazan si divertisse a prendere in giro la Juventus su TikTok, pubblicando il gol del momentaneo 2-0 con il commento “Nel 2021, 20 milioni per Kvaratskhelia erano troppi?”

Il video del Rubin Kazan che prende in giro la Juve su Kvaratkshelia ha fatto in poco tempo il giro della rete. Anche perché il Napoli per acquistare il giocatore ha investito ‘solo’ 10 milioni di euro. Un affare incredibile, dato che già ora il valore del cartellino di Kvaratskhelia è stimato da trasfermarkt sui 60 milioni di euro, ma De Laurentiis non lo cederebbe nemmeno per cento milioni di euro.

Non è un caso che la SSCN stia già trattando il rinnovo di Kvaratskhelia, nonostante il giocatore stia ancora concludendo il primo dei cinque anni di contratto che ha con il Napoli. Sicuramente in casa Juve si staranno mangiando le mani, ma a godersi il giocatore georgiano è il Napoli.