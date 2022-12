Kvaratskhelia pronto il rinnovo: il Napoli alza l’ingaggio. Rapporti ottimi con gli agenti

Il Napoli pronto al rinnovo di contratto di Kvicha Kvaratskhelia con ingaggio raddoppiato rispetto ai 1,2 milioni che guadagna ora.

Il club azzurro vuole blindare uno dei suoi migliori calciatori. Giuntoli sa perfettamente che su Kvaratskhelia c’è l’interesse dei grandi club europei. Sono bastati cinque mesi in maglia azzurra per far alzare la quotazione del giocatore. Ora il cartellino di Kvaratskhelia vale almeno 60 milioni di euro, a fine stagione il prezzo può ancora aumentare, ma questo non fa demordere i top club europei. Squadre come Manchester City, Manchester United, Psg, ma anche il Real Madrid possono permettersi di spendere certe cifre, senza badare troppo a spese.

Rinnovo Kvaratskhelia: il piano del Napoli

La volontà di Aurelio De Laurentiis è quello di tenersi il giocatore, anche perché con i suoi campioni ha sempre fatto così. Non c’è mai stata una cessione dopo una sola stagione, nemmeno nei casi di Higuain, Cavani, Lavezzi o Osimhen.

Ecco perché il Napoli spinge per il rinnovo di Kvaratskhelia. Gazzetta dello Sport nell’edizione odierna scrive: “I rapporti tra l’agente del calciatore, Mamuka Jugheli, ed il direttore Giuntoli sono

ottimi. Le chiacchierate ed il confronto continuo. I due si sono riproposti di parlare del contratto a gennaio o forse anche più in là. Nell’anno che verrà si potrà prolungare fino al 2028 con un adeguamento di ingaggio che possa essere più consono al reale rendimento di questo giocatore dal futuro luminoso. Lo scenario lascia pensare che si andrà verso un raddoppio dell’attuale ingaggio di 1,2 milioni di euro. Un riconoscimento per Kvara ed al tempo stesso una mossa preventiva del Napoli che in questo modo blinda il suo gioiello“.

Stringere l’accordo con Kvaratskhelia sarà uno degli obiettivi di Giuntoli che vuole rinnovare anche Kim, altro gioiello in vetrina appetito dai grandi club europei. Mentre il rinnovo di Lobotka e Di Lorenzo è cosa praticamente fatta.