Zamboni: “Allenatori avversari sminuiscono il Napoli. C’è ipocrisia sullo Scudetto..

Marco Zamboni ex difensore del Napoli ha parlato ai microfoni di napolimagazine della squadra allenata da Luciano Spalletti e della corsa scudetto in Serie A. Ecco quanto evidenziato da napolipiu.com:

“Il Napoli è davvero un bel gruppo. Spalletti è l’uomo giusto per guidare la squadra azzurra. Conosco il mister, è una grandissima persona. Sono molto felice per quello che sta facendo e spero che porti a termine la sua “missione”. Osimhen è un gran bel giocatore. Non solo lui e’ l’uomo chiave della squadra. E’ il gruppo che fa la differenza nel Napoli. Anche in Champions, gli azzurri hanno dimostrato il loro valore.

Per cui, se il Napoli gioca da Napoli puo’ togliersi delle belle soddisfazioni su qualsiasi campo, Europa inclusa. Simeone l’ho seguito qui a Verona dal vivo, credo che sia un grande attaccante. Ha ancora margini di miglioramento, ha tanta fame e voglia di far bene per cui credo che si possa puntare ancora tanto su di lui.

Il centrocampo azzurro ha dimostrato una grande forza, non parlerei dei singoli, sono davvero bravi nell’insieme, è un pò lo specchio del ragionamento che sto evidenziando: se funziona la squadra è merito di tutto l’insieme. Zielinski e’ un gran giocatore, non l’ho mai messo in dubbio. A mio avviso e’ un grande giocatore da quando e’ a Napoli.

Gli allenatori avversari faticano ad ammettere le vittorie meritate del Napoli? E’ vero, non lo ammettono quasi mai. Penso che ci sia un po’ di ipocrisia, dato che spesso e volentieri sottolineano che hanno perso perche’ sono stati sfortunati.

Non e’ da oggi che accade, ma e’ così da sempre. Credo che questo campionato lo possa buttare via soltanto il Napoli. Ci sono tutti gli ingredienti giusti per vincere.