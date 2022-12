Spalletti: “Le gambe ora non ci aiutano. De Laurentiis era accigliato. Calciomercato? Giuntoli è sveglio”

Luciano Spalletti parla a Sky dopo Napoli-Lille, il tecnico degli azzurri dice: “Dobbiamo crescere in tenuta fisica“.

La differenza di prestazione atletica tra Lille e Napoli si è vista tutta e lo mette in evidenza anche Spalletti: “In questo momento noi dobbiamo completare la preparazione. Non siamo reattivi come vogliamo. Se andiamo in campo aperto ma non riusciamo a tenere bene la linea difensiva, allora puoi trovarti in grande difficoltà se ti intercettano i passaggi. Abbiamo subito un paio di gol che non si devono mai prendere, ma questo è tutto normale in questo momento“.

Spalletti poi aggiunge: “Non vedo come si possa fare calcoli o dara giudizi ora. In questo momento le gambe non ci supportano come vogliamo. Dobbiamo crescere in termini di condizione atletica e completare la preparazione. Ma dobbiamo anche correggere qualche errore e crescere a livello individuale“.

Napoli-Lille: intervista a Spalletti

Il tecnico esalta i suoi ragazzi: “Di questo ultimo mese mi è piaciuto tutto. Ho un gruppo molto disponibile, i ragazzi si sono allenati molto bene, così come hanno fatto anche un passato. Non c’è nessun problema”.

Su Kvaratskhelia ha detto: “Secondo me è migliorato molto in termini di condizione fisica. È un ragazzo serio“.

Mentre sul discorso del presidente al termine di Napoli-Lille, ha detto: “De Laurentiis era un po’ accigliato, ma poi ci ha fatto grandi sorrisi e auguri di buon Natale. Ci ha anche spiegato il motivo per cui non c’è stata la cena natalizia consueta“.

Spalletti dopo Napoli-Lille, parla anche di calciomercato: “Giuntoli è uno sveglio e sa cosa fare, lui va a sondare e cercare di anticipare certe situazioni. In questo momento se non ci vengono a prendere nessuno…” poi il tecnico aggiunge: “Ovviamente se capita l’occasione è chiaro che Giuntoli va ad intervenire. Ci sono squadre che vogliono mettere roba dentro per migliorare. Io devo solo pensare a lavorare nel miglior modo possibile“.