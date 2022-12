Più reattivi, più in forma: il Lille tra sette giorni gioca in Ligue 1

Il Napoli è reduce da un’altra sconfitta in amichevole, gli uomini di Spalletti perdono con il Lille che il 28 dicembre gioca in Ligue 1.

Al fischio finale di Napoli-Lille sono emerse le prime preoccupazioni per gli azzurri. La squadra di Spalletti dopo aver perso, sempre in amichevole, con il Villareal ha subito anche la sconfitta con il Lille. Bisogna preoccuparsi? Per ora non c’è allarme. Anche perché in campo si è vista la netta differenza di preparazione tra le due squadre. I francesi erano più pimpanti, più veloci, più reattivi. Mentre i ragazzi di Spalletti sono apparsi ancora un po’ appesantiti.

Ma la differenza tra Lille e Napoli è evidente ed è normale che sia così. Il Napoli è reduce da carichi di lavori importanti in Turchia, quasi una nuova preparazione quella fatta da Spalletti ad Antalya. Quindi per smaltire quei carichi di lavoro e trovare di nuovo le gambe mobili e pimpanti serve ancora un po’ di tempo. Discorso totalmente diverso per il Lille che il 28 dicembre gioca in Ligue 1 contro il Clermont. Insomma gli uomini di Fonseca sono già più che tonici, mentre il Napoli deve crescere.

Guardando la partita è apparso evidente come le idee ci siano, ma al momento i movimenti avvengono ancora lentamente, tempi di gioco che sono fondamentali a questi livelli. Ora con la chiusura delle amichevoli ed il ritorno di tutti i Nazionali, Spalletti avrà 14 giorni per preparare la sfida con l’Inter e lì ci saranno i tre punti in palio ed a quel punto bisognerà essere al massimo della forma.

Napoli-Lille: il dato negativo

Ovviamente non ci si può adagiare sugli allori. Quindi vanno evidenziati anche i lati negativi. Il Napoli ha subito sette gol nelle ultime due amichevoli e questo è un dato che va assolutamente corretto. Anche perché la fase difensiva (non gli uomini) non è apparsa sempre corretta. Questo è sicuramente il dato più negativo del Napoli, sul quale sicuramente Spalletti vorrà lavorare per evitare di subire reti con l’Inter.