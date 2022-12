Gazzetta – Kvaratskhelia che fatica col Villareal: ma c’è un’attenuante

Gazzetta dello Spor analizza la prestazione di Kvicha Kvaratskhelia attaccante del Napoli che ha segnato un rigore contro il Villareal.

Kvaratkshelia era stato criticato già dopo l’amichevole con il Crystal Palace, non prendendo minimamente in considerazione che il georgiano è reduce da un infortunio. Il Napoli vuole recuperarlo gradualmente, come fa con tutti i suoi giocatori infortunati. Si veda come sta trattando Rrahmani che è in recupero da tempo ma non viene nemmeno portato in panchina per le amichevoli e rischia anche di saltare la sfida con l’Inter. Insomma non c’è fretta di vedere il miglior Kvaratskhelia in campo durante le amichevoli, l’importante è che sia più che pronto per i match dove c’è in ballo l’accesso alla fase successiva oppure i tre punti.

Napoli-Villareal: la prestazione di Kvaratskhelia

“A sinistra si rivede al Maradona dopo quasi due mesi Kvaratskhelia. Il georgiano è ancora indietro con la condizione, ma non c’è nessuna preoccupazione visto che siamo a 18 giorni dalla sfida con l’Inter. E poi nel finale il gol gli dà nuova linfa e un suo colpo di tacco, per poco non lancia in rete Simeone” scrive Gazzetta dello Sport.

Kvaratkshelia in Napoli-Villareal non ha fatto vedere il meglio del suo repertorio, ma di certo non è da bocciare. Anzi nella ripresa forse ha fatto vedere le cose migliori. Oltre al gol su rigore, ci sono anche alcune giocate sublimi da mettere in mostra, quando dalla difesa è riuscito ad uscire da una gabbia di tre giocatori a suon di finte e tunnel. Questa è sicuramente una buona indicazione per Spalletti, perché vuole dire che fisicamente il giocatore sta crescendo.