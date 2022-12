Napoli-Villareal: Rrahamani out, salta pure l’Inter. Ecco il motivo

Amir Rrahmani non gioca l’amichevole Napoli-Villareal, Spalletti non vuole forzare i tempi di recupero, in dubbio anche per l’Inter.

Gazzetta dello Sport fa sapere che gli adduttori di Rrahmani ora stanno bene, ma non c’è alcuna voglia di rischiare un altro infortunio. C’è tempo per recuperare energie fisiche ed evitare ricadute, anche perché Spalletti ha ottimi sostituti come Ostigard e Juan Jesus.

Difficilmente vedremo il kosovaro a San Siro contro l’Inter. Spalletti potrebbe quindi perdere un “titolare” (termine che non piace al mister) per la sfida con la compagine di Inzaghi. Ovviamente un discorso a parte vale per i cinque reduci dal Qatar che rientrano in questi giorni: non disputeranno le amichevoli e saranno testati per capire come meglio personalizzare il lavoro. Probabilmente a ridosso del Capodanno Spalletti organizzerà una partitella a Castel Volturno proprio per valutare sul tempo le condizioni dei suoi mondiali.

Niente Villareal, Lilla e Inter per Rrahmani che ieri ha svolto lavoro personalizzato in campo. Il difensore deve ancora riprendersi dall’infortunio ed il Napoli non gli sta mettendo fretta. Sa che nella seconda parte di stagione ci sarà bisogno di avere tutti al meglio ed evitare infortuni continui, per non andare in emergenza. Lavoro personalizzato è stato svolto anche da Salvatore Sirigu che ha lavorato solo in palestra. Da Sky fanno sapere che Sirigu resterà a Napoli, ma il club azzurro si vuole cautelare prendendo anche Contini come terzo portiere, visto che Sirigu nelle ultime settimane è sempre stato fuori.