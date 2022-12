Sky – Marchetti: “Bereszynski in arrivo con Contini. Sirigu presa la decisione”

Luca Marchetti di Sky dà le ultime novità di calciomercato sul Napoli: Bereszynski in arrivo, anche Contini rientra. Sirigu resta azzurro.

L’esperto di calciomercato di Sky ai microfoni di Radio Marte fa il punto sulle trattative della Napoli: “lo scambio che porta Zanoli alla Sampdoria e Bereszynski al Napoli è in dirittura d’arrivo. Rientra anche il portiere Contini, ma farà il terzo visto che secondo le nostre notizie Sirigu resta azzurro. Il Napoli con Bereszynski ci guadagna in termini esperienza, sulla qualità vedremo m la Sampdoria ha colto la possibilità abbassare il monte ingaggi“.

Poi Marchetti di Sky sula cessione di Demme dice: “La Salernitana prenderebbe subito Demme se il Napoli fosse disposto a pagare l’intero ingaggio. Ma la società di De Laurentiis non ha intenzione di farlo. Sirigu a Salerno? In questo momento i granata hanno bisogno di un portiere che copre l’assenza di Sepe che resta fuori per quaranta giorni. Ecco perché non prendono uno come Cragno che ha l’obbligo di riscatto in caso di salvezza“. In chiusura si parla di Zerbin e Gaetano due “giocatori molto forti. Spalletti gli ha dato fiducia è da capire anche con loro se vorranno restare o meno in azzurro o chiederanno di giocare di più“.