Sissoko avvisa il Napoli: “La Juve recupererà i punti di svantaggio”

Mohamed Sissoko parla della corsa scudetto con la Juve che deve recuperare dieci punti di svantaggio al Napoli capolista in Serie A.

Oramai sembra diventato un trend a cui tutti vogliono partecipare, sono quasi tutti convinti che il Napoli dopo la sosta cadrà miseramente. Non si capisce per quale motivo la squadra azzurra non dovrebbe beneficiare della sosta, mentre tutte le altre lo faranno. C’è chi dice che interrompendo il campionato si è interrotto anche quella carica agonistica e mentale che aveva il Napoli. Invece Luciano Spalletti ha benedetto la sosta, anche perché i suoi ragazzi erano arrivati spremuti a novembre, come ricordato dal dottor Canonico.

Serie A: corsa scudetto Napoli-Juve, le parole di Sissoko

La Juve nelle ultime sei giornate ha sempre vinto ma ha recuperato zero punti sulla squadra di Spalletti. Nonostante tutto viene data come la più diretta concorrente per la lotta al titolo, come se fosse a pochi punti di distacco.

A commentare la corsa Napoli-Juve per lo scudetto è anche Mohamed Sissoko ex calciatore bianconero che a tuttojuve dice: “La Juve dovrà continuare a far bene, dimostrare che gli ultimi risultati non sono arrivati per caso. Spero che la rosa possa tornare al più presto a disposizione del mister, anche perché sono sempre stato convinto fin dall’inizio della grande forza di questa squadra“.

Poi sulla partita del 13 gennaio Napoli-Juve aggiunge: “Sarà una bellissima partita. E la Juventus è in grado di rimontare così tanti punti di svantaggio“.