Villareal, Setien: “Napoli ha tre stelle nella sua rosa”

Quique Setien ha parlato prima della sfida amichevole tra Napoli e Villareal che si gioca sabato 17 dicembre allo stadio Maradona.

Le parole dell’allenatore spagnolo sono state riportate dal Corriere del Mezzogiorno. Setien dice: “È sempre bello tornare in palcoscenici che hanno una grande tradizione e storia, non solo per Maradona ma anche perché il Napoli è una società di grande rilevanza storica. Albiol e Reina sono entrambi molto felici di tornare a Napoli, di fare una buona partita perché conservano grandi ricordi“.

Setien parla benissimo del Napoli di Luciano Spalletti: “Mi piace molto, ha un modo di giocare che si identifica molto con quello che noi proviamo a fare, sono al Villarreal da poco tempo. Ha vari modi di attaccare, molte soluzioni. Credo che abbia molte chances di vincere perché Spalletti ha creato un ambiente positivo, i giocatori in campo si devono divertire“.

Poi l’allenatore del Villareal ha aggiunto: “Osimhen, Kvaratskhelia e Kim sono dei grandi calciatori che stanno crescendo sia grazie al loro potenziale che al contesto in cui giocano“.

Dove vedere Napoli-Villareal

La sfida tra Napoli e Villareal si gioca alle 20.30 di sabato 17 dicembre 2022. Sarà trasmessa sui canali Dazn ed anche in streaming con l’app Dazn dedicata, scaricabile per smartphone, pc, tablet, smart tv e console di ultima generazione. Inoltre l’amichevole Napoli-Villareal sarà trasmessa da Sky canale 251 in pay per view al costo di 9,99 euro.