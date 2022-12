Sky incorona Kvaratskhelia: “Miglior acquisto di sempre del Napoli, meglio di Mertens, Cavani e Higuain”

Kvicha Kvaratkshelia ha sorpreso tutti nella prima parte di stagione, secondo Sky è il miglior acquisto del Napoli di tutti i tempi.

Il georgiano è stato autore di un avvio di stagione davvero entusiasmante. Anche se ha saltato le ultime tre partite per infortunio i suoi numeri sono già di tutto rispetto: 8 gol e 10 assist con la maglia del Napoli, oltre a giocate veramente fantastiche.

Secondo Sky sono i numeri a dire che “Kvaratskhelia è il miglior acquisto da quando De Laurentiis è presidente“.

Dalla redazione di Sky sottolineano che “al primo anno nessuno ha fatto bene come Kvaratskhelia. Giocatore che è stato capace di mettere in fila giocatori come Mertens, Higuain e Cavani. Spalletti col georgiano non si è dovuto inventare assolutamente nulla, sta solo cercando di affinare un potenziale che il giocatore già possiede“. Eppure c’è chi ha criticato Kvaratskhelia dopo le due amichevoli del Napoli in Turchia. Il georgiano non è stato esplosivo come al solito, ma è reduce da un infortunio e sicuramente non avrà spinto al massimo. Spalletti lo vuole integro e pronto per la ripresa delle competizioni ufficiali, per ora è meglio preservarlo e far crescere la sua condizione con calma e senza alcuno stress.