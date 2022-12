Kvaratskhelia non brilla: scattano le critiche: “Ora è scarso come Leao”

Kvicha Kvaratkshelia non brilla durante l’amichevole con il Crystal Palace, il giocatore georgiano criticato da molti tifosi sui social.

Kvaratskhelia non ha impressionato durante le amichevoli del Napoli in Turchia. Il giocatore era reduce da un infortunio alla schiena e non sembra ancora al pieno della forma. Inoltre durante la sfida Napoli-Crystal Palace, vinta dagli azzurri per 3-1, il giocatore si è dovuto adattare su di un campo bagnato che di certo non esalta le sue qualità tecniche. Nonostante tutto, sembra che qualche tifoso non aspettasse niente altro che un passo falso di Kvaratskhelia per avanzare critiche, anche pensati al giocatore che ha impressionato tutti durante la prima parte di stagione.

C’è chi ha scritto: “Kvara curando il mal di schiena e perdendo la gobba, non sa giocare più“. Un altro utente, invece ha aggiunto: “Avevano detto che Kvara doveva imparare da Leao e in effetti sembra sia diventato scarso anche lui ora“. Un altro ancora invece ha scritto: “Kvara già con la testa al cenone di Natale“. Insomma sembra che non si possa commettere un mezzo passo falso, perché subito ci sono critiche, anche feroci. Non va dimenticato che il Napoli sta giocando amichevoli soprattutto per mettere benzina nelle gambe ed affrontare alla grande la seconda parte di stagione.