Napoli-Crystal Palace, il commento di Alvino: “La sosta ha fatto bene. Voglio smentire una fake news”

Carlo Alvino commenta la vittoria del Napoli contro il Crystral Palace, il giornalista smentisce anche una notizia di mercato.

Il Napoli chiude il suo ritiro in Turchia vincendo anche l’amichevole contro il Crystal Palace allenato da Patrick Vieira. Il giornalista Carlo Alvino, sui propri canali social ha commentato la vittoria degli azzurri:

“Si chiude bene la serie di allenamenti del Napoli in Turchia. Senza guardare i risultati ma le prestazioni si nota già una condizione migliore rispetto alla prima partita. In formissima Raspadori e on fire Osimhen. Si ritorna a Napoli con una certezza: la sosta ha fatto bene”.

Alvino ha poi risposto alle voci che vorrebbero il Napoli interessato a Zaniolo:

“Scrivere di Zaniolo-Napoli è fake news… o si è disinformati o si vuole fare un favore al procuratore “agitando un po’ le acque” … tertium non datur #ForzaNapoliSempre” Ha commentato il giornalista molto vicino ai fatti del club di Aurelio De Laurentiis.