Napoli-Crystal Palace, Spalletti avvisa: “Il campionato è già iniziato”.

Il Napoli di Luciano Spalletti vince l’amichevole con gli inglesi del Crystal Palace allenati da Vieira.

Il Napoli chiude la propria tournée con un altro successo. In Turchia la formazione di Spalletti batte in rimonta il Crystal Palace. Nonostante lo svantaggio, la squadra partenopea ha saputo reagire al meglio prima con Osimhen e poi con una doppietta di Raspadori, conquistando un successo meritato. Al termine dell’amichevole, arriva il commento della SSc Napoli. Il club azzurro dal proprio sito ufficiale lancia un messaggio alle rivali per lo scudetto:

“Il Napoli vince la seconda amichevole in Turchia battendo il Crystal Palace per 3-1. Tre lampi azzurri illuminano un match caratterizzato dall’impervie condizioni climatiche. Una spettacolare girata volante di Osimhen e un’altra splendida doppietta di Raspadori fregiano il secondo test al Winter Football Series by Regnum.

Segnano prima gli inglesi con un bel contropiede alla mezzora. Poi è solo Napoli. Pareggio immediato di Osimhen che supera due difensori con un “sombrero” in area e chiude in spaccata nell’angolo opposto. Nel secondo tempo entra Raspadori e dimostra che ogni ruolo è buono per fare gol. Trequartista o attaccante per Jack pari sono. Due gioiellini con l’Antalyaspor e altre due perle con il Crystal Palace: prima un destro all’incrocio e poi una girata al volo da bomber rapace”.

La SSC Napoli elogia poi i calciatori e il tecnico Luciano Spalletti: “Quattro gol in quattro giorni per Raspa che griffa con una firma d’autore l’esperienza ad Antalya. Adesso si torna a Napoli dove sabato c’è la prima amichevole al Maradona contro il Villarreal. Il countdown verso la ripresa del campionato è già iniziato…”.