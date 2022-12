Alvino: “Zaniolo al Napoli, ci sono due sole possibilità…”

Carlo Alvino commenta la notizia di mercato lanciata da Gazzetta dello Sport: Nicolò Zaniolo al Napoli alla fine della stagione.

Questa mattina Gazzetta ha dato la notizia di un interessamento del Napoli per Zaniolo. Il giocatore giallorosso non riesce a trovare l’accordo per il rinnovo di contratto con la Roma e quindi gli agenti si stanno guardando intorno. La valutazione del calciatore è molto alta, così come l’ingaggio e sicuramente questo è un problema non irrilevante.

Sulla notizia di Zaniolo al Napoli interviene anche Carlo Alvino che dice: “Scrivere di Zaniolo-Napoli è fake news… o si è disinformati o si vuole fare un favore al procuratore “agitando un po’ le acque” … tertium non datur“. Non è solo la valutazione del cartellino o il problema dell’ingaggio, anche a livello tattico sarebbe difficile collocare Zaniolo. Il Napoli ha già un trequartista e risponde al nome di Raspadori, calciatore che Aurelio De Laurentiis si vuole tenere stretto ed è sicuramente uno dei migliori giocatori della rosa partenopea. Dunque la pista Zaniolo per il Napoli sembra davvero complicata, sotto molti punti di vista. Possibile che la voce sia uscita anche per volontà degli agenti, che puntano ad un rinnovo a cifre importanti con la Roma.