Napoli-Crystal Palace: gol esagerato di Osimhen – VIDEO

Victor Osimhen ha segnato un gol durante la sfida amichevole Napoli-Crystal Palace, secondo test match per gli azzurri in Turchia.

È un Osimhen già in forma cannibale quello sigla la rete del pareggio contro il Crystal Palace. Il Napoli si gioca la seconda amichevole ad Antalya sotto una piaggio battente ed un vento molto forte, che sicuramente non agevola il gioco. La squadra di Premier League è anche più avanti nella preparazione fisica. Le due squadra se la giocavano a viso aperto, senza fare troppi calcoli.

Napoli: il gol di Osimhen col Crystal Palace

Gli azzurri di Luciano Spalletti, che deve rinunciare ai cinque giocatori che hanno disputato i Mondiali, vanno sotto di una rete grazie al bel gol di Zaha. Ma alla rete del Crystal Palace risponde il gol di Osimhen per il Napoli. Il nigeriano è bravissimo a controllare un pallone al volo, poi si gira improvvisamente e calcia sempre al volo defilato sulla destra. “Un gol davvero bellissimo, da campione” ha sottolineano il telecronista di Dazn al momento della rete segnata da Osimhen.

Il nigeriano sta dimostrando di essere già in buona forma, pronto a tornare al gol anche in gare ufficiali. L’attaccante non ha partecipato ai Mondiali ed ha una voglia matta di giocare e riprendere per mano il Napoli primo in classifica in Serie A, ma anche qualificato agli ottavi di finale di Champions League.