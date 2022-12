Rai – “Napoli idea Zaniolo, dalla Turchia arrivano novità”

Calciomercato Napoli – l’idea Nicolò Zaniolo per gli azzurri approfondita da Ciro Venerato giornalista della Rai.

Questa mattina Gazzetta dello Sport ha lanciato l’ipotesi Zaniolo per il Napoli. Il giocatore era corteggiato dalla Juve, ma la società bianconera non può guardare con molta serenità al futuro, anche perché non sa cosa potrà succedere dal punto di vista sportivo. Quindi l’entourage di Zaniolo pensa anche ad una alternativa, qualora l’incontro previsto in settimana con la Roma dovesse andare storto. Zaniolo prova il rinnovo con la Roma, ma l’intesa è molto complicata da trovare, intanto la scadenza del 2024 si avvicina e questo fa diminuire il prezzo del cartellino di Zaniolo, valutato fino a poco tempo fa tra i 50 ed i 60 milioni di euro.

Calciomercato Napoli: ultime novità su Zaniolo della Roma

Della trattativa Zaniolo ha parlato Ciro Venerato durante il Tg Sport. Il giornalista ha detto che tutto nasce “da una telefonata di tre settimane fa tra l’agente di Zaniolo e la dirigenza partenopea. I procuratori del giocatore della Roma stanno collaborando anche con l’entourage di Demme, quindi durante la chiamata si è parlato pure di Zaniolo al Napoli. Un semplice scambio di informazioni, ma per ora non c’è nulla di concreto“.

Venerato poi aggiunge: “Ci sono delle ultime novità su Zaniolo che arrivano dalla Turchia. Il Napoli ha sondato il terreno ma l’ingaggio del calciatore (vuole oltre 4 milioni di euro a stagione ndr) non convince Aurelio De Laurentiis. Inoltre anche dal punto di vista tattico la sua collocazione sarebbe complicata. Ecco perché il Napoli sta valutando altre soluzioni per sostituire Lozano se a giugno andrà via“. Zaniolo è un trequartista o un interno di centrocampo molto offensivo, difficile collocarlo come esterno di destra. Il Napoli nel ruolo di trequartista ha già Raspadori e se lo vuole tenere stretto.