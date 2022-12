Gazzetta – Zaniolo al Napoli non è fantacalcio, con la Roma problema rinnovo

Calciomercato Napoli le ultime novità: piace Nicolò Zaniolo attaccante che non trova l’accordo per il rinnovo con la Roma.

Già durante l’estate si era parlato di un interessamento concreto da parte del club di Aurelio De Laurentiis per Zaniolo, poi non c’è stata l’offensiva, anche perché la Roma fa una valutazione di 50-60 milioni di euro. Soldi che il Napoli non avrebbe mai investito durante la scorsa estate, quando era in pieno atto la rivoluzione della rosa portata a termine da Giuntoli e De Laurentiis. Ora lo scenario è totalmente cambiato sotto ogni punto di vista.

Zaniolo al Napoli: la Roma può vendere

Prima di tutto la principale pretendente a Zaniolo si trova in seria difficoltà, non solo economica. La Juve ha cercato Zaniolo con insistenza, i media parlavano di un accordo praticamente fatto. Ma ora con la necessità di colmare il buco in bilancio, l’incognita dell’indagine della Procura di Torino, a cui si aggiunge l’indagine della Uefa e quella che potrebbe esserci della Figc, sembra complicato percorrere quella strada.

Ecco perché il Napoli per Zaniolo in questo momento è una possibilità concreta. Secondo Gazzetta dello Sport non è solo una “questione di soldi, ma di crescita. Il Napoli, da parte sua, sa che deve cercare di mantenere il gap di vantaggio accumulato al momento sulle concorrenti e guardare ad altri talenti per il futuro diventa fondamentale. Soprattutto quando in estate diventerà probabile la partenza di Hirving Lozano, in scadenza anche lui nel 2024 e poco propenso a un ridimensionamento dell’ingaggio (4,5 milioni netti)“. La Roma avrà un incontro con Zaniolo in settimana, ma non c’è ottimismo sulla possibilità che resti a Roma, anche se la volontà del giocatore rimane. Ma il progetto giallorosso stenta a decollare e quindi qualche conto in casa giallorossa lo stanno facendo, anche perché il 2024 si avvicina.