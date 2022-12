Sirigu preoccupa il Napoli: due nomi per sostituirlo

Il Napoli sta monitorando la situazione Salvatore Sirigu, troppi infortuni per il portiere: si pensa a Contini e Cragno per sostituirlo.

Il tecnico del Napoli ha parlato anche in conferenza stampa della questione Sirigu. Il secondo portiere azzurro è ancora alle prese con lavoro differenziato e già da prima della sosta non riusciva nemmeno a rientrare tra i convocati. Un bel problema per il Napoli, perché questo significa che se Meret dovesse avere un problema, allora non ci sarebbe il suo più diretto sostituto. La situazione legata alle condizioni fisiche di Sirigu viene monitorata attentamente dallo staff tecnico del Napoli e sono in corso valutazioni.

Napoli: sostituto Sirigu

Secondo Repubblica in casa Napoli ci si sta anche attrezzando per cercare alla svelta un sostituto di Salvatore Sirigu. Una dei papabili è Contini, prodotto del vivaio azzurro che può fare rientro dal prestito alla Sampdoria. Sarebbe un secondo portiere affidabile, ma di transizione. Mentre l’altra soluzione è legata a Cragno. Il giocatore al Monza non sta trovando spazio e potrebbe decidere di tentare l’avventura al Napoli. Anche in questo caso si dovrebbe accontentare di fare il secondo portiere, ma in una squadra di livello internazionale, che gli può dare qualche chance perché ha una stagione molto fitta di impegni.