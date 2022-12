Napoli: Sirigu è ancora una garanzia? I dubbi sul secondo portiere

Alex Meret è il titolare per la porta in casa Napoli. Il suo secondo è Salvatore Sirigu che sta avendo tantissimi problemi fisici.

Anche oggi dal report degli allenamenti diffuso dalla società azzurra viene fuori che Salvatore Sirigu ha svolto lavoro differenziato in piscina. Il portiere ex Palermo, Psg, Genoa e Torino, nelle ultime settimane ha avuto molti problemi, tanto da non essere nemmeno convocato. Fortunatamente il Napoli di Spalletti non ha mai dovuto chiamare in causa il suo secondo portiere, anche perché Meret non ha avuto infortuni e sta sfoderando anche ottime prestazioni.

Eppure ci si chiede se le continue assenze di Sirigu possano far dormire sonni tranquilli alla società partenopea. Tutti sperano che Meret non debba mai avere un problema fisico, o magari non debba mai incorrere in una espulsione. Ma questo non si può escludere.

Un ragionamento che deve fare anche la società azzurra, magari cercando di intervenire sul calciomercato di gennaio per trovare una soluzione, qualora Sirigu non dovesse dare le giuste risposte dal punto di vista fisico. La seconda parte di stagione per il Napoli, così come per le altre squadra, sarà estremamente ricca di impegni. La squadra di Spalletti deve mantenere il primo posto in classifica in Serie A e provare ad andare quanto più avanti è possibile in Champions League. Nulla si può dare per scontato, ecco perché si è parlato spesso di sostituire Sirigu con un portiere che possa offrire più garanzie. Si parla insistentemente di Alessio Cragno portiere che al Monza non trova spazio e che potrebbe essere un profilo ideale per il Napoli.