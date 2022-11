Corrado: “Al Napoli serve un altro portiere, Giuntoli si attrezzi”

Il giornalista Antonio Corrado parla dei portieri del Napoli, in particolare di Salvatore Sirigu, secondo dietro Alex Meret.

Il Napoli durante il mercato estivo ha trattato diversi portieri, tra cui Navas del Psg. Poi anche per questioni di mercato, ha deciso di continuare a puntare su Alex Meret che sta rispondendo alla grande sul campo. Meret è stato incoronato da grandi portieri del passato come Pagliuca e Zenga.

Ma Corrado a Tele A durante il programma Fuorigioco lancia l’allarme: “Io credo che in questo momento ci sia un problema al Napoli. Spalletti ha sempre detto di volere due portieri affidabili, ma secondo me Salvatore Sirigu ha completamente mollato. Oramai l’ex giocatore di Palermo, Psg e Torino passa più tempo fuori che dentro il campo e si infortuna troppo spesso. Secondo me Giuntoli dovrebbe acquistare un altro portiere“.

Poi Corrado aggiunge: “Cosa accadrebbe se ad Alex Meret dovesse venire un raffreddore? Non bisogna dimenticare che anche il portiere friulano è spesso soggetto ad infortuni, come accaduto anche in passato. Ecco perché perla seconda parte di stagione il Napoli dovrebbe acquistare un altro portiere, così da mettersi al riparo qualora dovesse esserci un problema grave a livello di infortuni. Non ci si può far trovare scoperti“.