Pagliuca: “Meret cresciuto tantissimo, anche con i piedi”

Gianluca Pagliuca parla di Alex Meret, portiere del Napoli che sta esprimendo tutto il suo potenziale in questa stagione.

Durante una intervista a Il Mattino, Pagliuca ha detto: “Meret è un portiere completo, molto forte tra i pali, bravo sia nelle uscite alte che basse ed è cresciuto tantissimo anche nel gioco con i piedi. Riuscirà a ritagliarsi il suo spazio anche perchè ora le nazionali tra amichevoli e Nations League, oltre alle gare di qualificazione per i prossimi Europei, giocheranno molte più partite. Quest’esordio da titolare con l’Italia se l’è meritato e io credo che Mancini l’abbia voluto premiare per quest’ottima stagione che sta vivendo col il Napoli. In questo momento in Italia con i

portieri siamo messi molto bene con Donnarumma, Meret, Vicario e Provedel“.

Meret, le parole di Pagliuca a Il Mattino

L’ex portiere, spiega anche il motivo della crescita di Meret in questa stagione, ecco le parole di Pagliuca: “Il segreto sta nella continuità, quest’anno sta giocando sempre da titolare e ha tirato fuori ottime prestazioni. La sua stagione è stata perfetta, ricordo un solo errore, quello commesso su uno dei due gol segnati dal Bologna al “Maradona”. Per il resto è stato impeccabile, anche sulle reti del Liverpool non poteva farci nulla, è difficilissimo tenere un pallone che viene colpito forte di testa da un metro di distanza“.