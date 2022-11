Chiariello su Liverpool-Napoli: “‘A vermutta ‘a vulit a Meret”

Umberto Chiariello commenta Liverpool-Napoli e difende Alex Meret sui due gol da calcio d’angolo subiti dagli azzurri.

Il portiere è finito al centro del dibattito dopo la sconfitta del Napoli. Anche a Sky Di Canio e Capello hanno dibattuto sulla vicenda con l’ex attaccante che ha puntato il dito contro il portiere, mentre l’allenatore ha penalizzato la difesa.

Sull’argomento Meret dopo Liverpool-Napoli, prende posizione anche Umberto Chiariello che in gergo napoletano dice: “Ho la partita registrata e dopo 50 replay devo dire che purtroppo il grande Kim (che adoro) è responsabile su entrambi i gol: poi ‘a vermutta ‘a vulit a Maret! Ma jatevenn…“.

Insomma secondo il giornalista l’errore sui gol lo ha fatto Kim che ha permesso ai giocatori del Liverpool di staccare troppo liberamente. A quel punto Meret ha dovuto arrangiarsi come poteva con palloni scagliati da distanza ravvicinata. Anche Meret ha dato la sua versione sui gol di Liverpool-Napoli, ma ha messo anche in evidenza che fortunatamente la sconfitta è stata indolore.

Al termine del match Spalletti ha fatto i complimenti alla squadra, ribaditi anche sull’area durante il ritorno da Liverpool. Insomma il clima resta sereno in casa Napoli per una sconfitta che fa poco testo, ma che deve aiutare a migliorare la squadra.