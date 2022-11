Meret cosa è successo sui gol del Liverpool? La risposta del portiere del Napoli

Alex Meret parla dei due gol incassati dal Napoli contro il Liverpool, entrambi arrivati da calcio d’angolo.

Il portiere del Napoli è finito, ingiustamente, nel mirino della critica. C’è chi accusa Meret di aver sbagliato su entrambe le reti del Liverpool, in particolare su quella che ha portato Salah al gol. A Sky c’è stato anche un dibattito tra Di Canio e Capello, con l’ex calciatore che accusava Meret di un errore grave, mentre il tecnico ha difesa il portiere.

C’è da dire che in entrambe le occasioni l’estremo difensore azzurro ha dovuto parare un pallone scagliato da pochi metri di distanza, quindi non sarebbe stato facile per nessuno deviarlo fuori o bloccarlo.

Gol Liverpool: Meret spiega cosa è successo

Ma cosa è successo sui gol del Liverpool? Il portiere del Napoli al termine del match ai microfoni dei giornalisti dà la sua spiegazione: “C’è stata un po’ di disattenzione, ma va detto che non è facile contrastare Van Dijk dal punto di vista fisico in area di rigore. Sicuramente potevamo fare meglio, ma abbiamo fatto comunque una buona prestazione e per fortuna la sconfitta non fa male“.

Secondo Meret i gol del Liverpool potevano essere evitati, ma bisogna tenere conto anche della bravura degli avversari ed in questo caso si parlava del Liverpool che col Napoli ha fatto una fatica tremenda, anche ad Anfield.

Il portiere poi ha commentato la partita dicendo: “Sapevamo che giocare in questo stadio sarebbe stato difficile, ma noi abbiamo fatto la nostra partita. Abbiamo sempre cercato di giocare la palla. Ora dobbiamo pensare all’Atalanta. Dove può arrivare il Napoli in Champions League? Qualsiasi squadra affronteremo sarà difficile, lo sappiamo dove possiamo arrivare non lo so. Ma da questa sconfitta impariamo che contro queste squadre non si può mai mollare“.