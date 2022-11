Clamoroso, Nunez picchia Elmas sotto gli occhi dell’arbitro. Spunta un video che inchioda Stieler

Darwin Nunez colpisce Elmas sotto gli occhi dell’arbitro Stieler, il direttore di gara fa finta di non vedere. Episodio clamoroso.

Il Napoli esce a testa alta da Anfield, la squadra di Spalletti mantiene il primato del girone, il 2-0 del Liverpool è stato anche merito di un arbitraggio “casalingo” dell’arbitro Stieler.

Gli azzurri si sono visti negare un rigore solare per un fallo di Konate su Kvaratskhelia, al 9′ il georgiano entra in area e cade dopo un contatto molto dubbio con , per Stieler si puó continuare a giocare, ma rivedendo le immagini c’erano tutti gli estremi per il penalty.

Stieler e il VAR impegnati al 53′, quando Ostigard colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato e batte Alisson: qualche istante di riflessione. Al momento della battuta il difensore sembra di poco, pochissimo oltre. Ma da altra angolatura non sembra esserci invece il fuorigioco: il direttore di gara, quindi, su segnalazione del VAR annulla la rete.

NUNEZ FALLO SU ELMAS

Lo show dell’arbitro tedesco non finisce qui, Firmino ad esempio avrebbe dovuto abbandonare il campo con il rosso già prima della fine del primo tempo, invece il sign. Stieler gli ha perdonato tutto.

Clamoroso invece è quanto avviene in area Napoli tra Elmas e Darwin Nunez , sotto gli occhi dell’arbitro, che nonostante la violenza dei colpi fa finta di non vedere. Nel video si vede benissimo il giocatore del Liverpool picchiare letteralmente Elmas.

L’arbitro non interviene nonostante il calciatore del Napoli sia a terra. Vane le proteste azzurre. Nunez sarà poi decisivo nelle azioni che portano ai due gol per il Liverpool. Mediocrità o malafede? a voi il giudizio finale.