Liverpool-Napoli: razzismo contro Osimhen, che vergogna la Kop

Liverpool-Napoli dalla curva Kop di Anfield arrivano ululati razzisti contro Osimhen dopo lo scontro con Van Dijk.

Il Liverpool ha sofferto molto il Napoli, non riuscendo a giocare, nonostante per tutta la gara l’abbia messa sul piano dell’intensità costante. Gli uomini di Klopp volevano assolutamente vincere la partita, sarà anche per questo motivo che Van Dijk, uno dei veterani del club si è lasciato andare ad un gesto di nervosismo colpendo sulla faccia Osimhen. Perché quel colpo tutto è fuorché involontario, dato che il difensore non difende solo la palla ma sbraccia per far sentire la sua presenza all’avversario.

Liverpool-Napoli: ululati razzisti contro Osimhen

In quel momento il nigeriano va a terra colpito sul labbro ed innesca la reazione del pubblico di Anfield. Ecco quanto scrive Repubblica: “Scintille nel finale del tempo per il duello molto fisico tra van Dijk e Osimhen, beccato con qualche brutto ululato dalla Kop. Il bomber nigeriano non si è comunque innervosito e ha aiutato i suoi compagni ad arrivare senza danni fino all’intervallo“.

Sicuramente un fatto vergognoso. Gli insulti razzisti a Osimhen durante Liverpool-Napoli, sono un atto assolutamente da condannare e che fanno capire quanto ci sia ancora da lottare per debellare il morbo del razzismo negli stadi.