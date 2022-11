Corriere dello Sport boccia Kim, il peggiore e ‘salva’ Meret

Il Corriere dello Sport nelle sue pagelle di Liverpool-Napoli boccia la prestazione di Kim ma ‘salva’ Meret sui gol dei Reds.

Al termine di Liverpool-Napoli è scattato il dibattito su chi sia stato il responsabile sui due gol incassati dal Napoli. Il Liverpool in questa stagione ha segnato ben 10 gol da calcio d’angolo e Spalletti a fine partita, ha detto di aver preparato la partita proprio per cercare di concedere meno angoli e tiri da fermo alla squadra di Klopp.

Il Napoli fino al minuto 85 era riuscito a contrastare anche fisicamente la squadre inglese, una cosa non da poco vista la fisicità del Liverpool. Con un Lobotka sempre in stato di grazia, gli azzurri avevano sofferto poco o nulla, poi proprio da calcio d’angolo sono arrivati i due gol.

Liverpool-Napoli: le pagelle di Meret e Kim

Sui due gol incassati proprio da corner c’è chi è andato a caccia del colpevole. Secondo molti l’errore è stato di Meret, soprattutto sul primo di Salah. Perché in quel caso si era posizionato male e quindi ha respinto male il primo colpo di testa, che poi è stato ribadito in rete da Salah. Mentre c’è chi ha dato la colpa a Kim per il posizionamento su entrambi i gol del Liverpool.

Nelle pagelle di Liverpool-Napoli Corriere dello Sport si sofferma su Kim e Meret, bocciando il difensore sudcoreano come il peggiore in campo.

Kim 5,5 : Molto solido fino alle azioni dei gol. Episodi che fanno la differenza: Nunez lo batte due volte in vole e adios.

: Molto solido fino alle azioni dei gol. Episodi che fanno la differenza: Nunez lo batte due volte in vole e adios. Meret 6,5: Un intervento, due, poi il miracolo su Salah ridimensionato dal fuorigioco. Un primo tempo da gigante e una ripresa come può sui gol.

Tra i migliori di Corriere dello Sport ci sono anche Lobotka che prende 7 a anche Ostigard che ha giocato molto bene per tutta la partita.