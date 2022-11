Liverpool-Napoli Di Canio bacchetta Meret: “Che errore, non si può fare”, interviene Capello: “Non sono d’accordo”

Il Napoli perde 2-0 con il Liverpool, secondo Paolo Di Canio c’è un errore di Meret nella partita, mentre Capello dà la colpa ai difensori.

Il confronto avviene nel salotto di Sky al termine di Liverpool-Napoli, con gli azzurri che escono sconfitti ma trovano comunque il primo posto nel Girone A di Champions League. Spalletti ha parlato di grande partita dei suoi ragazzi, che fino al minuto 85 avevano fermato il Liverpool sullo 0-0, poi su due calci d’angolo sono arrivati i gol da parte degli uomini di Klopp che dalle palle inattive sono veramente inarrestabili, anche grazie alla loro fisicità.

Capello-Di Canio: dibattito su Meret dopo Liverpool-Napoli

Fabio Capello aveva esaltato il Napoli al termine del match, confermando la buona prestazione degli azzurri. La sconfitta è indolore, ma è comunque un risultato negativo.

Lo conferma anche Di Canio che però aggiunge: “Sul primo gol del Liverpool c’è un mezzo infortunio di Meret, secondo me la colpa è sua. Non puoi stare praticamente già dentro la porta quando parte il primo colpo di testa. Meret è già con i piedi oltre la linea e questo gli impedisce di fare una buona respinta. Secondo me questo errore è stato decisivo sul gol di Salah“.

Secondo Di Canio c’è l’errore di Meret in Liverpool-Napoli, mentre Capello è di opinione diversa: “Il colpo di testa è molto ravvicinato, non credo che il portiere abbia commesso errori. Forse non era in perfetta posizione, ma penso che la colpa sia dei difensori. Quando ci sono giocatori così forti fisicamente non puoi lasciarli saltare da soli, devono essere sempre contrastati almeno da due uomini. Bisognava fare maggiore attenzione sui calci piazzati, dato che il Liverpool da questo punto di vista è una squadra imbattibile“.