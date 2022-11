Highlights e gol Liverpool-Napoli 2-0 -VIDEO

Highlights e gol Liverpool-Napoli 2-0. Gli azzurri vanno vicini all’imbattibilità completa nel girone.

La prima sconfitta stagionale del Napoli arriva in Champions League. Ma è una sconfitta indolore. Nell’ultima gara del Gruppo A la squadra di Spalletti perde infatti 2-0 col Liverpool, ma in virtù della differenza reti chiude la fase a gironi al primo posto in vista del sorteggio per gli ottavi. Ad Anfield va in scena una gara tirata ed equilibrata. Nel primo tempo le occasioni migliori capitano a Jones e Thiago Alcantara, ma la difesa azzurra regge l’urto. Nella ripresa Ostigard segna, ma Stieler annulla tutto per una posizione irregolare di pochi centimetri e nel finale Salah (85′) e Nunez (98′) decidono la gara sfruttando gli sviluppi di due corner.

Non cambia la classifica finale del gruppo A. Gli azzurri chiudono al primo posto con 15 punti, frutto di cinque vittorie e una sconfitta. Stesso punteggio per gli uomini di Klopp, che si piazzano secondi in virtù di una peggiore differenza reti negli scontri diretti. L’Ajax chiude terza con sei punti. Gli olandesi saranno impegnati nei play off contro una delle seconde classificate nei gironi di Europa League. I Rangers terminano la loro avventura in Champions con zero punti in classifica.

Tabellino

LIVERPOOL-NAPOLI 2-0 (primo tempo 0-0)

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold (87′ Ramsay), Konaté, van Dijk, Tsimikas; Thiago Alcantara (87′ Carvalho), Fabinho, Milner (48′ Elliott); Salah, Jones (73′ Nunez), Firmino (87′ Bajcetic). All. Klopp

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Ndombelém (89′ Raspadori), Lobotka (83′ Elmas), Anguissa; Politano (70′ Lozano), Osimhen (90′ Simeone), Kvaratskhelia (83′ Zielinski). All. Spalletti

ARBITRO: Tobias Stieler (Germania)

GOL: 87′ Salah, 90+7′ Nunez

AMMONITI: Konate (L), Alexander-Arnold (L), Nunez (L)

ESPULSI: –

Highlights e gol Liverpool-Napoli 2-0.

Ecco gli Highlights e i gol di Liverpool-Napoli 2-0.